Курс лиры обвалился до исторического минимума

Курс турецкой лиры к американскому доллару упал до абсолютного исторического минимума. В пятницу, 10 декабря, за доллар давали 13,94 лиры, свидетельствуют данные торгов.

Падение лиры продолжается с начала 2021 года из-за политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В феврале доллар стоил 6,9 лиры, с тех пор турецкая валюта обесценилась почти на 120 процентов, то есть более чем вдвое.

Несмотря на высокую инфляцию в стране, которая за первые 11 месяцев 2021 года достигла 21,3 процента, Эрдоган категорически отвергает идею повышения ключевой ставки, тем самым выступая против общепринятой макроэкономической теории о том, что для борьбы с ростом цен необходимо ограничить оборот денег. Повышение ключевой ставки как раз выполняет эту функцию: Центробанк выдает банкам более дорогие кредиты, а те, в свою очередь, повышают ставку для клиентов, делая использование заемных средств менее выгодным.

С марта по август ключевая ставка в Турции не менялась и составляла 19 процентов. На следующих трех заседаниях она снизилась до 15 процентов. Заключительное заседание в этом году Центробанк проведет на следующей неделе, 16 декабря. Во время выступления в Измире в конце ноября президент заявил, что ключевая ставка вновь упадет. Он также рассказал об иноагентах, стремящихся заставить его отказаться от действующего экономического курса.

За последние пять лет Эрдоган сменил четверых руководителей ЦБ Турции. Нынешний глава регулятора Чахап Кавджиоглу занял свой пост в марте 2021 года.