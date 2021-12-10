Мурашко рассказал об изменениях рекомендаций по лечению COVID-19 из-за омикрона

Решение об изменении временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции из-за омикрон-штамма будет принято после изучения мутации. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко во время своего визита в Пермь, его цитирует ТАСС.

«Мы изучим все особенности [нового штамма, информацию], в том числе от зарубежных коллег. После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует», — рассказал министр.

Мурашко также назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19 в возрасте 12-17 лет. По его словам, она начнется до конца 2021 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что обнаруженный омикрон-штамм вызывает серьезные опасения. По ее словам, мутации, которые ему присущи, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России в понедельник, 6 декабря. Его обнаружили у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, пока определяются.