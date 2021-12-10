Отсутствие морщин на лице 63-летней голливудской актрисы удивило фанатов

Голливудская актриса Мишель Пфайффер появилась на гала-концерте The Hollywood Reporter в Лос-Анджелесе и удивила фанатов отсутствием морщин на лице. Фото и комментарии появились на Daily Mail.

63-летняя знаменитость вышла в свет с распущенными волосами в черном брючном костюме бренда Celine и топе такого же цвета. На ее лицо нанесен макияж в естественных тонах.

Читатели издания принялись обсуждать молодой внешний вид Пфайффер в комментариях под снимками. «Какая шикарная женщина», «Она потрясающая. Всегда была и будет», «Она действительно выглядит вдвое моложе», «Она по-прежнему очень красива. Она сыграла так много удивительных персонажей, но ее роль в "Лице со шрамом" всегда будет знаковой», «Меня не волнует, делала ли она операции, если в конечном итоге она выглядит невероятно», — высказывались они.

В мае другая американская актриса, Шэрон Стоун, опубликовала ролик в облегающем наряде и удивила поклонников своей молодостью. На кадрах короткого видео звезда продемонстрировала образ, в котором появилась в эфире американской передачи The Daily Show. Она была одета в бежевое облегающее платье длины миди и туфли-лодочки на каблуках такого же цвета.

Мишель Пфайффер — американская актриса и продюсер. Обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также номинантка на «Оскар» и «Эмми». Получила широкую известность благодаря роли Эльвиры Хэнкокок в киноленте Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом» 1983 года и роли Женщины-кошки в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года.

