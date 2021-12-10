Эксперты назвали вызывающий рак кишечника напиток

Американские исследователи назвали алкоголь продуктом, вызывающим рак кишечника. Об этом сообщает издание Express.

Согласно публикации в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (JAMA), рак кишечника — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Ученые нашли подтверждение тому, что употребление более четырех порций алкогольных напитков в неделю повышает риск развития опухоли.

Сообщается, что этот риск увеличивается пропорционально количеству употребляемого алкоголя. Также риск заболеть выше у выпивающих мужчин — эксперты считают, что это объясняется различиями в расщеплении алкоголя в организме мужчин и женщин.

Ранее врач-терапевт Сури Дадашева перечислила симптомы, по котором можно выявить рак кишечника на ранней стадии. К ним она отнесла общую слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и отвращение к мясной пище; а также такие признаки анемии, как увеличивающаяся бледность, головные боли и головокружения.