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Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры в Петербурге

ЦИАН: самая дорогая квартира в аренду в Санкт-Петербурге обойдется в 1,6 млн руб. в месяц

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге самая дорогая квартира в аренду обойдется в 1,6 миллиона рублей в месяц. Стоимость проживания в подобном объекте назвали эксперты сервиса ЦИАН, сообщает «Российская газета».

Объект недвижимости находится в шестиэтажном жилом доме на Большой Пушкарской улице на Петроградской стороне — одном из самых дорогих районов города. По данным экспертов, за год на аренду жилья придется потратить 19,4 миллиона рублей.

Квартира занимает два яруса общей площадью 540 квадратных метров. В ней есть пять комнат и семь санузлов. В интерьере использовали позолоту. Арендаторы также смогут пользоваться антикварной мебелью и вещами ручной работы.

В октябре 2021 года сервис «Яндекс.Недвижимость» выяснил, что с начала 2021 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге выросла на 20-30 процентов. В среднем снять однокомнатную квартиру в городе можно было за 23,9 тысячи рублей.

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