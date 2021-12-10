В Мексике 49 мигрантов погибли в перевернувшемся трейлере

В мексиканском штате Чьяпас перевернулся трейлер с мигрантами. В результате аварии погибли 49 человек, еще 58 пострадали. Об этом сообщает радиостанция Noticias MVS.

Грузовик с прицепом, в котором находились несколько десятков мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, люди выпали из прицепа и получили травмы, несовместимые с жизнью.

В спасательных службах пояснили, что большинство пассажиров являлись выходцами Гватемаля. Губернатор штата Чьяпас выразил соболезнования о погибших в аварии и поручил оказать пострадавшим своевременную помощь и поддержку.

Ранее в октябре в ДТП с туристическим автобусом на юге Турции пострадали девять российских граждан. Авария произошла в провинции Анталья, которая является одним из центров туристической индустрии страны.

