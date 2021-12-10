В Совфеде призвали СБ ООН рассмотреть инцидент с украинским кораблем

Инцидент с кораблем управления «Донбасс» ВМС Украины у Керченского пролива как часть системных провокаций в Черном море должен стать предметом обязательного рассмотрения в СБ ООН. К этому призвала член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

По ее словам, данная ситуация приближает мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы. Кроме того, добавила сенатор, провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов России по укреплению международной безопасности.

Ранее председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что у РФ есть силы, чтобы нейтрализовать провокации в Керченском проливе и не допустить прохода украинских кораблей. По его утверждению, инцидент с кораблем у Керченского пролива является составной частью сценария по нагнетанию ситуации у российских границ.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования об изменении курса. 9 декабря корабль береговой охраны призвал украинских моряков соблюдать российские законы. В ответ они заявили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив.