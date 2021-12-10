Россия поднялась в таблице коэффициентов УЕФА

Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По состоянию на 10 декабря Россия имеет на счету 34,282 балла. Это позволило ей обойти в таблице Шотландию, у которой 34,100 балла.

9 декабря московский «Спартак» в гостях обыграл «Легию» со счетом 1:0 и занял первое место в группе C, выйдя напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. Команда принесла стране сразу семь баллов. Два балла красно-белые получили за победу в матче, четыре — за первое место в группе и еще один — за выход в плей-офф.

Возглавляет таблицу Англия с 99,783 баллами. Также в лидирующей тройке расположились Испания (90,427 баллов) и Италия (73,330 баллов).