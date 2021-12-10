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В МИД России потребовали прекратить движение НАТО на Восток

Замглавы МИД России Рябков потребовал от НАТО прекратить приближение к российским границам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Никакого дальнейшего продвижения НАТО на Восток и освоения близлежащих территорий в военном и военно-техническом плане в ущерб безопасности России быть не должно. Замглавы МИД России Рябков потребовал от Североатлантического альянса прекратить приближение к российским границам, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что крайне тревожно воспринимает все сигналы, говорящие о движении НАТО. Он отметил, что российская сторона намерена обсудить с альянсом встречные моратории на развертывание ударных систем «земля — земля».

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«Мы будем говорить с натовскими странами на предмет необходимости сделать так, чтобы все же российское предложение, предложение президента [РФ Владимира] Путина о встречных мораториях на развертывание ударных систем "земля — земля", которые ранее были запрещены по ныне несуществующему по вине США договору о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы эти моратории были реализованы, чтобы они были проверяемыми», — сказал замглавы МИД.

Ранее Рябков пригрозил США столкновениями из-за отсутствия гарантий безопасности. По его мнению, отсутствие гарантий безопасности от стран НАТО вообще и США в частности может привести к конфликту. Дипломат указал, что обеспокоенность российской стороны вызывают полеты воздушных судов стран НАТО у границ РФ, а также проход военных кораблей Запада в непосредственной близости от морских границ в Черном море.

Президент США Джо Байден анонсировал встречу НАТО и России, ее дата пока не определена. Приоритетным вопросом повестки станет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.

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Анжелика Бережная
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