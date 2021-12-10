Россия пригрозила США столкновениями из-за отсутствия гарантий безопасности

Отсутствие гарантий безопасности от стран НАТО вообще и США в частности может спровоцировать Россию и привести к конфликту. С таким мнением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитату приводит РИА Новости.

«Не договориться — это значит двигаться дальше к большой конфронтации», — пригрозил дипломат, намекая на потенциальные столкновения между сторонами. Так он прокомментировал развитие диалога относительно гарантий безопасности, которых требует Москва: ее беспокоит продвижение НАТО на Восток и обещания всячески поддерживать Украину.

Кроме того, напомнил Рябков, обеспокоенность российской стороны вызывают полеты воздушных судов стран НАТО у границ РФ, а также проход военных кораблей Запада в непосредственной близости от морских границ в Черном море.

Президент США Джо Байден анонсировал встречу НАТО и России, ее дата пока не определена. Приоритетным вопросом повестки станет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.