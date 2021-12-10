Иммунолог объяснил малое число штаммов COVID-19 при тысячах мутаций

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Ленте.ру», почему в мире тысячи мутаций COVID-19, но при этом относительно маленькое число штаммов.

По его словам, чем дольше инфекция находится внутри человека, заразившегося коронавирусом, тем больше внутри человека возникает мутаций вируса. «Помните, было сообщение в прошлом году, что у одной иностранной пациентки коронавирусная инфекция сохранялась дольше четырех месяцев и у нее обнаружили несколько десятков мутаций», — привел пример врач-иммунолог.

«Вирус мутирует постоянно: когда он размножается в организме человека, возникают миллионы и сотни миллионов копий. Понятно, что такое количество копий не может быть полностью идентичным друг другу, возникает множество ошибочных копий, то есть мутаций», — объяснил Болибок. Однако большинство мутаций, по словам врача-иммунолога, ни к чему не приводит, так как вирус оказывается нежизнеспособен: либо он не может заражать клетку человека, либо не может реплицироваться. «То есть это просто генетический балласт», — отметил Болибок.

Штамм — это мутация, которая приводит к появлению устойчивой разновидности вируса, способного передаваться дальше, рассказал врач-иммунолог. «Для вируса важно два свойства: репликация, то есть способность размножаться внутри клеток хозяина, и контагиозность, то есть способность заражать другие клетки, а также выделяться из организма хозяина и передаваться другому человеку» — пояснил Болибок.

Ранее Болибок предположил, что самая опасная мутация COVID-19 возникнет в том случае, если он скрестится с ВИЧ и научится атаковать T-лимфоциты, то есть клетки иммунной системы. Это приведет к тому, что заразившийся человек, в принципе, не сможет выздороветь.

