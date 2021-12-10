Из Германии в Россию экстрадирован участник международного наркосиндиката

В Россию из Германии экстрадирован участник международного наркосиндиката. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, гражданин Молдавии Михаил Николаев был членом преступного сообщества, возглавляемого его соотечественником по фамилии Прутяну и гражданином Испании Мануэлем Сильвино Пальма дела Пас. Группировка занималась поставками гашиша из Марокко в Россию и страны Европы.

В июле 2015 года Николаев попытался сбыть не менее 13 килограммов наркотических средств в России, но преступники попали в руки полицейских. Николаеву удалось скрыться от правоохранительных органов, после чего он был объявлен в розыск, и в феврале 2021 года, после того как было установлено его место жительства в Германии, российская прокуратура направила коллегам запрос о его выдаче.

Международный наркосиндикат был ликвидирован в ходе спецоперации полицейских нескольких стран, включая Россию, Белоруссию, Молдавию и Испанию, в марте 2017 года. Операция получила название «Пиренейский излом». К уголовной ответственности было привлечено свыше 60 руководителей и активных участников преступного сообщества. Из незаконного оборота изъято более 1023 килограммов гашиша.