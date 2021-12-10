Олимпийскую чемпионку из России дисквалифицировали за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) наложило дисквалификацию на российскую тяжелоатлетку Оксану Сливенко. Об этом сообщается на сайте организации.

Также мера коснется еще двух российских спортсменов — Светлану Шимкову и Рината Киреева. В заявлении ITA подчеркивается, что данные об обнаружении следов анаболических стероидов в анализах тяжелоатлетов получены на основе базы Московской антидопинговой лаборатории.

Сливенко — олимпийская чемпионка Пекина-2008. Она выступала в категории до 69 килограммов. Результаты Сливенко от марта 2012 года аннулированы решением ITA. Спортсменка дисквалифицирована на два года, срок отстранения отсчитывается с 1 марта 2021 года.

ITA позиционирует себя как фонд, действующий независимо от спортивных и политических сил в интересах международных федераций, а также организаторов крупных турниров и антидопинговых организаций.

