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Олимпийскую чемпионку из России дисквалифицировали за допинг

Российскую тяжелоатлетку и чемпионку Олимпиады-2008 Оксану Сливенко дисквалифицировали

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) наложило дисквалификацию на российскую тяжелоатлетку Оксану Сливенко. Об этом сообщается на сайте организации.

Также мера коснется еще двух российских спортсменов — Светлану Шимкову и Рината Киреева. В заявлении ITA подчеркивается, что данные об обнаружении следов анаболических стероидов в анализах тяжелоатлетов получены на основе базы Московской антидопинговой лаборатории.

Сливенко — олимпийская чемпионка Пекина-2008. Она выступала в категории до 69 килограммов. Результаты Сливенко от марта 2012 года аннулированы решением ITA. Спортсменка дисквалифицирована на два года, срок отстранения отсчитывается с 1 марта 2021 года.

ITA позиционирует себя как фонд, действующий независимо от спортивных и политических сил в интересах международных федераций, а также организаторов крупных турниров и антидопинговых организаций.

Николай Костюков
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