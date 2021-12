Мужчина придумал способ попасть в клуб с помощью носков

Британец придумал необычный способ попасть в ночной клуб, в котором требуется соблюдение дресс-кода, и прославился в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok его приятельницы.

Пользовательница сети Рейчел Сильвестр опубликовала видео, в котором показала лайфхак ее друга, с помощью которого он попал на вечеринку, обойдя правила заведения. По словам девушки, охранники не пропустили мужчину, поскольку тот пришел в кроссовках белого цвета.

На размещенных кадрах видно, как парень надевает поверх светлой обуви черные носки, имитируя тем самым дизайн тканевых кроссовок модели Speed люксового бренда Balenciaga, стоимость которых составляет 60 тысяч рублей. В конце ролика Сильвестр демонстрирует, что таким образом им удалось обмануть службу безопасности и зайти в клуб.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров. Зрителей рассмешил ее пост, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Это просто гениально», «Не впустить гостя из-за белых кроссовок? Бред! Хорошо, что вы обманули их», «Как же смешно», «Видимо, они подумали, что это Balenciaga», «Какой крутой способ», «Как он додумался до этого?», «Это очень смешно», — высказывались они.

В июне женщин выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.