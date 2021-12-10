Назван самый полезный и дешевый овощ русской кухни

Руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода в беседе с агентством «Прайм» назвала овощ из русской кухни, который, по ее словам, является самым дешевым и одновременно весьма полезным для здоровья.

Им является свекла, которая, по словам диетолога, сохраняет свои полезные свойства в любом виде ее готовки, будь то салат, содержащий сырую свеклу, или борщ. Она отметил, что сам овощ является доступным для россиян — в среднем 34 рубля за килограмм, — а также в нем содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка, оказывающие положительное влияние на здоровье.

«Свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант», — заявила эксперт, добавив, что корнеплод не рекомендуется часто употреблять в пищу людям с заболеваниями ЖКТ и сахарным диабетом.

Ранее врач-диетолог, эксперт по семейному питанию Сара Пфлуградт назвала овощи, употребление которых помогает значительно (на 24 процента) снизить риск инсульта у человека. Не допустить возникновения данного недуга можно благодаря мерам по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, а также соблюдая диету. Лучшими продуктами для этого являются батат и обычный картофель.