TikTok назвал самый популярный ролик в рунете 2021 года

Сервис для обмена короткими видео TikTok подготовил годовой отчет, собрав основные тренды 2021 года. Об этом пишут «Известия».

Выяснилось, что в рунете предпочитают смотреть лайфхаки, скетчи и подмечающие нечто необычное ролики.

На первом месте по просмотрам оказался танцевальный ролик тиктокера под ником totouchanemu. Снятое с квадрокоптера видео собрало более 314 миллионов просмотров. В российском же сегменте лидером стал ролик про окрашивание волос в черный и красный цвета, его посмотрели более 148 миллионов раз.

Также соцсеть определила самые популярные кулинарные ролики. Здесь лидерами оказались видеорецепты рататуя (122,8 миллиона просмотров), жареного сыра и омлета. Российскую аудиторию покорил ролик с приготовлением хачапури по-аджарски — 49 миллионов просмотров.

6 декабря TikTok назвал самые жизнерадостные видео 2021 года. Одним из самых популярных роликов в данной категории стала публикация блогера под ником @_tusya_kiskis. Ролик, в котором автор играл со своей кошкой по имени Туся, набрал более 21 миллиона просмотров и около 2,7 миллиона лайков. Еще одним популярным веселым видео стал ролик @samchuk_studio. В видео, которому поставили лайк более 660 тысяч пользователей, автор скатился с крутой ледяной горки. В список соцсети также вошел ролик @viktor_em о том, как выжить на необитаемом острове.

Ранее Роскомнадзор отчитался, что TikTok полностью оплатил штрафы в размере 4,1 миллиона рублей. Наказание было наложено за неудаление запрещенного контента