Раскрыта тема переговоров Байдена и НАТО

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами «Бухарестской девятки» наращивание военных сил России возле границы с Украиной, которое якобы имеет место быть, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Белый дом раскрыл темы переговоров Байдена и «Бухарестской девятки»: они рассмотрели позицию НАТО в отношении сложившейся ситуации на Украине.

«Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников», — подчеркнули в ведомстве.

Байден напомнил о приверженности США тесным переговорам и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией кризиса на Украине. Она возможна с помощью сдерживания, обороны и диалога, подчеркнули в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Байден созвонился с представителями «Бухарестской девятки» — объединения стран, формирующего «восточный фланг» НАТО. В него включены Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. Разговор лидеров продолжался 40 минут.

9 декабря Байден провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они проходили по защищенной телефонной связи и продлились полтора часа. Лидеры стран обсудили возможность вступления Украины в НАТО, а также переговоры Байдена с Путиным.