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Американские ученые успешно испытали вакцину от ВИЧ на животных

Ученые из NIAID заявили о разработке вакцины от ВИЧ на основе вакцины от коронавируса

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) отчитались об успешном испытании вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается на сайте учреждения.

Препарат был сконструирован по технологии мРНК, которая используется при производстве западных вакцин от коронавируса. Он показал хорошие результаты в испытаниях на макаках. Через 58 недель после вакцинации у всех привитых животных выработались измеримые уровни нейтрализующих антител, направленных против большинства штаммов ВИЧ-инфекции. Отмечается, что хотя введенные дозы мРНК были высокими, вакцина хорошо переносилась и вызывала лишь легкие временные побочные эффекты, такие как потеря аппетита.

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Еще через две недели ученые начали заражать макак химерным вирусом. После 13 попыток инфицирования с интервалом раз в неделю две из семи иммунизированных макаки остались незараженными. У других иммунизированных животных общая задержка инфицирования происходила в среднем через восемь недель. Напротив, неиммунизированные животные из контрольной группы заражались в среднем через три недели

Сейчас ученые корректируют протоколы испытаний. В случае подтверждения безопасности и эффективности вакцины будет объявлено о первой фазе исследования этой платформы вакцины на здоровых взрослых людях.

Ранее в научном центре «Вектор» заявили, что созданная его специалистами вакцина «КомбиВИЧвак» оказалась эффективной в выработке антител против смертельно опасного вируса и безопасна для пациентов. Ее клинические испытания продолжатся до конца 2021 года.

Марина Совина
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