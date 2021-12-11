Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кабмин выделил почти 14 миллиардов рублей на выплаты малообеспеченным семьям

Правительство РФ направит 13,8 миллиардов рублей на выплаты малообеспеченным семьям

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Правительство России направит в регионы почти 14 миллионов рублей для выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет из неполных семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы», — говорится в сообщении ведомства.

Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина. Пособия могут получать отцы и матери, которые воспитывают детей в одиночку. Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем он составляет 5,5 тысячи рублей.

Ранее правительство выделило дополнительные шесть миллиардов на социальные выплаты на семьям с детьми 3-7 лет. По словам Мишустина, в 2021 году на соцподдержку малоимущих семей с детьми дошкольного возраста субъектам выделили почти 305 миллиардов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали о стадиях эволюции коронавируса
В Совфеде заявили о создании Байденом фонда вмешательства в дела других стран
Кабмин выделил почти 14 миллиардов рублей на выплаты малообеспеченным семьям
В Польше обеспокоились слишком мягкой политикой Франции в отношении России
В МИД России заявили о попытке Запада подменить мировую правовую систему
Российского шахматиста осудили за помощь Карлсену в борьбе с Непомнящим
Россиянка убила шестимесячного ребенка подруги и оставила его в спортивной сумке
Лидер группы Kiss продаст дом со скидкой из-за жары и стриптизерш
В США рассказали о проблемах с американскими FGM-148 Javelin на Украине
Кремль отказался снижать цену на газ для Греции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter