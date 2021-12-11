В Белоруссии запретили вывозить муку из страны

Правительство Белоруссии выпустило постановление, согласно которому введен временный запрет на вывоз из страны муки из мягкой пшеницы и спельты за пределы страны. Оно опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Запрещена к вывозу мука как произведенная в Белоруссии, так и в других странах. Нельзя вывозить товар как за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, так и в государства-члены ЕАЭС.

Временный запрет будет действовать три месяца, и вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее в декабре Белоруссия ввела ограничения против импорта отдельных древесных и бумажных изделий с Украины. В их число попали обои и туалетная бумага.

В конце октября Белоруссия установила временный запрет на вывоз кислорода из страны на фоне усугубления эпидемиологической ситуации.