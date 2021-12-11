Знарок войдет в тренерский штаб российской хоккейной молодежки на ЧМ

Олег Знарок станет тренером-консультантом молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил главный тренер команды Сергей Зубов, специалист войдет в штаб команды, будет находиться на скамейке запасных и помогать остальным наставникам россиян. Зубов также отметил, что с оптимизмом смотрит вперед, так как у сборной России есть все для удачного выступления.

По словам главного тренера, состав на турнир будет объявлен 14 декабря. До старта первенства планеты планируется провести контрольные матчи с Германией и Канадой.

Соревнования пройдут с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и и Ред-Дир. Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Из пяти команд четыре выйдут в плей-офф.