На Украине назвали цель звонка Байдена Зеленскому

Звонок президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому характеризует сегодняшнюю политическую ситуацию. Об этом заявил глава политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» ОПЗЖ Виктор Медведчук, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что с приходом Зеленского к власти конфликт на востоке Украины так и не был урегулирован. Кроме того, по его словам, наблюдается отсутствие реальных шагов со стороны украинской власти по установлению мира.

В связи с этим разговор Байдена с Зеленским является попыткой в очередной раз урегулировать ситуацию в Донбассе, заявил Медведчук. По его мнению, данный звонок может повлиять на формирование новой политической воли для украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений.

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Байденом. Он сообщил, что диалог длился полтора часа. Переговоры проходили по защищенной телефонной связи.

До этого, 7 декабря, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины.