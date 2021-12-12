Биолог перечислил ранние признаки деменции

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин в беседе с радио Sputnik перечислил ранние признаки деменции.

По его словам, признаками будущей деменции могут быть забывчивость, а также целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления. В настоящее время ведется дискуссия о том, что потеря слуха может быть как ранним проявлением болезни Альцгеймера, так и одним из факторов риска ее возникновения, сказал специалист.

Голошейкин подчеркнул, что причинами деменции могут быть нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения, нехватка определенных витаминов. Он добавил, что болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга являются наиболее частыми причинами возникновения этого синдрома.

Биолог отметил, что на сегодняшний день медики не знают действенных способов лечения деменции. Поэтому необходимо вовремя начинать ее профилактику. По его словам, снизить риск развития деменции поможет изучение иностранных языков и активное общение. Также ВОЗ рекомендует поддерживать умеренный уровень физической нагрузки, регулярно тренировать когнитивные навыки с помощью игр и хобби, которые требуют интенсивного вовлечения памяти и логики мышления

«Существуют рекомендации по применению различных БАДов, однако их эффективность и целесообразность все еще дискутируются в научном сообществе», — сказал Голошейкин.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков и способностей с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления", — сказал Голошейкин.

Ранее благотворительная организация по исследованию деменции в Великобритании заявила, что болезнь все чаще поражает людей в возрасте от 40 лет. Медики назвали ранние симптомы болезни Альцгеймера. Первым тревожным знаком можно считать проблемы со зрением, из-за которого пациент приобретает сложности в распознаванием объектов. Еще одним признаком развивающегося слабоумия специалисты назвали афазию — состояние, когда человек не может найти правильные слова, чтобы передать то, что он хочет сказать.