Британские медики назвали ранние признаки слабоумия у 40-летних людей

Благотворительная организация по исследованию деменции в Великобритании (Alzheimer's Research UK) заявила, что болезнь все чаще поражает людей в возрасте от 40 лет, пишет Express.
Медики назвали ранние симптомы болезни Альцгеймера. Первым тревожным знаком можно считать проблемы со зрением, из-за которого пациент приобретает сложности в распознаванием объектов. Еще одним признаком развивающегося слабоумия специалисты назвали афазию — состояние, когда человек не может найти правильные слова, чтобы передать то, что он хочет сказать.
Изменение личности и поведения также стали считать ранними симптомами болезни Альцгеймера, однако заметить их сложно. Часто такие люди без настроения, раздражительны, не уверены в себе, они теряют интерес к занятиям, которые любили.
Врачи считают, что причиной раннего проявления деменции является сочетание образа жизни и генетических факторов. Курение, употребление алкоголя в больших количествах, сидячий образ жизни, нездоровое питание, высокий уровень холестерина они назвали провоцирующими появление слабоумия факторами.
Ранее исследователи пришли к выводу, что общие ранние симптомы деменции включают в себя проблемы с памятью, особенно запоминание недавних событий, растущее замешательство, пониженную концентрацию.