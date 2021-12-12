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Замсекретаря Совбеза России ответил США русской пословицей

Замсекретаря Совбеза России: Америка не смогла построить демократию у себя дома
Юрий Аверьянов

Юрий Аверьянов. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов усомнился, что у США есть право учить мир демократии. Свою позицию он высказал в интервью «Российской газете».

По мнению Аверьянова, государственное устройство США не является демократическим из-за архаичной избирательной системы, позволяющей кандидату с меньшим числом голосов побеждать на выборах, и множества других проблем. «Демократия — это также доступ к элементарным благам, — считает он. — В США его лишены миллионы человек, которые вынуждены жить без медицинской помощи, без образования, без социальных гарантий».

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Аверьянов упомянул, что недавно главе Государственного департамента США Энтони Блинкену пришлось отшучиваться после вопроса о внутренних проблемах США. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ считает, что США можно ответить русской поговоркой — «кто не умеет сам, тот учит других».

Незадолго до саммита господина Блинкена спросили о том, как США со всеми их внутренними проблемами могут учить мир демократии. Глава госдепа отшутился — мол, хорошо, что ему не приходится заниматься делами внутри страны. Знаете, в России есть поговорка — кто не умеет сам, тот учит других. Америка поступает именно так: у себя дома демократию не смогла построить, но очень рьяно берется за другие страны

Юрий Аверьяновпервый заместитель секретаря Совета безопасности РФ

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим.

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Олег Парамонов
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