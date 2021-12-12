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В Литву прибыл еще один танкер с газом из России

В порт Литвы прибыл второй с начала месяца танкер Coral Fungia с СПГ из России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Второй раз с начала декабря в порт Литвы прибыл танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России. Об прибытии газовоза Coral Fungia сообщает РИА Новости.

Еще одно судно вышло из российского Высоцка, где находится завод компании «Новатэк», в субботу и прибыло в Клайпеду в воскресенье. По информации компании-оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta, на нем должны были доставить 9,5 тысячи кубометров топлива.

13 ноября заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов нашел замену российскому топливу и заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период страна может закупать его в Словакии. «На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа», — отметил он.

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Екатерина Андреева
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