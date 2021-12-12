Нашедшему деньги в стене церкви сантехнику выплатят 1,5 миллиона рублей

Сантехнику, который нашел деньги в стене церкви в американском штате Техас, выплатят награду. Об этом сообщается в пресс-релизе некоммерческой организации Crime Stoppers of Houston.

Инцидент произошел в крупной евангелической церкви Лейквуд, где проповедует пастор Джоэл Остин, обещающий, что набожных христиан ждет богатство и процветание. В ноябре 2021 года сантехник Джастин Коули ремонтировал один из церковных туалетов и обнаружил под теплоизоляцией тысячи пакетов с деньгами и чеками. Он передал находку церкви и, по его словам, не получил от Остина даже благодарности. «Я хотел услышать, как он скажет: "Знаешь, Джастин, ты поступил правильно. Мы понимаем, что ты сделал и что мог бы сделать"», — цитирует его KPRC-TV.

Судя по всему, находка связана с кражей, которая произошла в церкви Лейквуд семь лет назад. Тогда пропали около 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей) наличными и 400 тысяч долларов (30 миллионов рублей) в виде чеков, которые хранились в церковном сейфе. Деньги были застрахованы, поэтому церковь не понесла убытков. Тем не менее за информацию о преступниках объявили награду, составлявшую 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Джастин Коули не мог претендовать на эту сумму, поскольку срок действия награды уже истек. Несмотря на это, некоммерческая организация Crime Stoppers of Houston, в свое время выделившая на награду пять тысяч долларов и позднее получившая еще 20 тысяч долларов в дар от церкви Лейквуд, решила вознаградить честность сантехника. Он получит 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что полиция допросила пастора Джоэла Остина по поводу денег, найденных в стене церкви Лейквуд. Его состояние оценивается в 50 миллионов долларов (3,7 миллиарда рублей).