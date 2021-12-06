Сантехник нашел в стене церковного туалета три тысячи пакетов с деньгами

В американском городе Хьюстон, штат Техас, сантехник нашел в церковной стене тысячи пакетов с деньгами. Об этом сообщает KPRC-TV.

Инцидент произошел в евангелической церкви Лейквуд — одном из крупнейших религиозных учреждений в мире, которое посещают более 50 тысяч человек в неделю. В 2014 году она стала жертвой кражи, после которой пропали около 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей) наличными и 400 тысяч долларов (30 миллионов рублей) в виде чеков. Хотя за информацию о похитителях объявили награду, составлявшую 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей), преступление до сих пор не раскрыто.

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В ноябре 2021 года во время ремонта в стене одного из туалетов мегацеркви обнаружили около трех тысяч пакетов с деньгами и чеками. «Я убрал теплоизоляцию и из-под нее выпали примерно 500 пакетов», — рассказал сантехник в эфире радиостанции 100.3 The Bull. Как деньги оказались в туалете, и связана ли находка с произошедшей семь лет назад кражей, пока не установлено.

Полиция допросила пастора Джоэла Остина, сообщил сайт The Daily Boulder. Остин проповедует в церкви Лейквуд и считается горячим сторонником так называемого Евангелия процветания: веры в то, что богатство достается самым набожным христианам. Его состояние оценивается в 50 миллионов долларов (3,7 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что американский проповедник Кеннет Коупленд назвал прививки печатью Антихриста и объяснил, что для защиты от них ему нужен личный самолет. В 2018 году проповедник потребовал, чтобы прихожане пожертвовали ему 19,5 миллиона долларов (1,4 миллиарда рублей) на строительство ангара и ремонт взлетно-посадочной полосы.