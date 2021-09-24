Проповедник объявил сбор средств на личный самолет для защиты от дьявола

Американский проповедник Кеннет Коупленд назвал прививки печатью Антихриста и объяснил, что для защиты от них ему нужен личный самолет. На его высказывание обратило внимание издание Right Wing Watch.

Во время мероприятия по сбору средств Коупленд объявил, что религиозным организациям следует перестать пользоваться услугами авиакомпаний. По его словам, это связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 на самолеты будут пускать только после прививки. «Что ж, это для меня метка дьявола», — сказал он.

В мероприятии также участвовал телепроповедник Джесси Дюплантис, ранее утверждавший, что в наше время Иисус Христос летал бы на собственном самолете. Он заявил, что зрители, жертвующие деньги Коупленду, приближают Второе пришествие Христа.

Коупленд неоднократно попадал в скандалы из-за многочисленных частных самолетов, которыми владеет его религиозная организация. Уже в 2008 году она обладала пятью самолетами, один из которых стоил 17,5 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей). В 2018 году проповедник потребовал, чтобы прихожане пожертвовали ему 19,5 миллиона долларов (1,4 миллиарда рублей) на строительство ангара и ремонт взлетно-посадочной полосы.

В марте 2020 года Коупленд пообещал зрителям излечить их от коронавируса через экран телевизора. Для этого он предлагал приложить руку к телевизору, поблагодарить Иисуса и повторить несколько предложений религиозного характера.