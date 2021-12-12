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Рудинштейн перед смертью раскрыл правду о Прокловой

Продюсер Рудинштейн при жизни: у Прокловой было столько связей в 14-15 лет

Марк Рудинштейн. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, скончавшийся 5 декабря, перед смертью рассказал правду об актрисе Елене Прокловой. Заявления создателя фестиваля «Кинотавр» обнародовали в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Рудинштейн рассказал, что с юных лет Проклова была очень любвеобильной. «У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» - заявил продюсер.

Ранее российская актриса и телеведущая Ольга Спиркина, которая училась на курсе у Олега Табакова, призналась, что знала об отношениях режиссера с Прокловой. «Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом она не рассказала. Считаю, о подобных вещах надо молчать», — заявила актриса.

В апреле этого года Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте ее домогался некий известный артист. Она не раскрыла его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в медиа.

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Марина Совина
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