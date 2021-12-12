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В Германии представили роботизированную бронемашину

Компания Rheinmetall разработала роботизированную машину на гусеничном шасси

Новую роботизированную бронемашину представили в Германии. Компания Rheinmetall опубликовала запись испытаний машины Autonomous Combat Warrior Wiesel. Об этом сообщает Defence Blog.

В основе разработки лежит универсальный комплекс, который обеспечивает автономность машин на колесном и гусеничном шасси. В публикации отметили, что новую систему можно использовать на боевых машинах Boxer, Lynx и грузовиках HX.

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Оператор может управлять машиной Autonomous Combat Warrior Wiesel с места механика-водителя или дистанционно. Также универсальный комплекс позволяет машине действовать полностью автономно. Роботизированная платформа способна следовать за ведущим транспортом или по установленным путевым точкам.

Производитель заявляет, что Autonomous Combat Warrior Wiesel может распознавать бездорожье и жесты людей, которые позволяют корректировать движение машины. Беспилотный транспорт позволит снизить риски для экипажей боевых машин. Разработка Rheinmetall предназначена для подвоза припасов, обеспечения огневой поддержки и разведки.

Ранее российский боевой робот «Маркер» форсировал водную преграду в ходе испытаний. Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров отметил, что машина преодолела брод глубиной более 0,8 метра.

Даниил Иринин
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