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Политолог назвал ключевые факторы белорусской и украинской идентичности

Политолог Ливен: идентичность белорусов и украинцев построена на национализме

Фото: РИА Новости

Белорусская и украинская идентичности построены на национализме и восприятии себя отдельными от русских культурными общностями. Такие ключевые факторы национального самоопределения в интервью «Ленте.ру» назвал эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления (США) Куинси Анатоль Ливен.

Также политолог считает, что белорусам и украинцам свойственно считать, что помощь Запада способна разрешить проблемы с олигархами и коррупцией.

В то же время эксперт подчеркнул, что в белорусском обществе пока что существует раскол относительно восприятия роли Запада. «Взгляд на ситуацию у простого белорусского работяги из Витебска или Гомеля и белорусского интеллектуала, чей взор устремлен на Запад, очень и очень отличается», — говорит Ливен. По его словам, для части белорусского общества текущее положение дел видится более предпочтительным, нежели конфронтация с Россией ради возможного членства в ЕС.

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Ранее Ливен объяснил стремление Украины в ЕС желанием экономических преимуществ. По его словам, прежде всего, к событиям на Евромайдане в 2014 году привели ненависть к коррупции и отчаяние от экономического упадка, которые были подхвачены националистическими силами, поощряемыми ЕС и США. Политолог напомнил, что после распада Советского Союза экономическая ситуация в России оказалась более благополучной, тогда как «Украина становилась все беднее и беднее».

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Алевтина Запольская
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