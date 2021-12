Диетолог назвала полезную привычку для желающих похудеть

Американский диетолог Лиза Московиц назвала полезную привычку для сидящих на диете людей. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Московиц отметила, что завтрак обязателен для желающих похудеть, поскольку он во многом определяет то, сколько человек съест в течение дня и как он будет себя чувствовать. Специалист добавила, что зачастую люди пропускают завтрак потому, что у них нет времени на его приготовление, и посоветовала способ решения этой проблемы.

«Подготовка к завтраку накануне вечером может значительно облегчить задачу», — отметила диетолог. Она предложила вечером готовить овсянку, пудинги с семенами чиа, смузи из свежих или замороженных ягод и овощей, запеченный омлет с овощами и сыром или йогуртовое парфе с фруктами.

Заготовленный заранее завтрак позволит сэкономить время и положительно скажется на здоровье и внешнем виде, заключила Московиц.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Лиза Московиц назвала самую опасную ошибку, связанную с завтраками во время диеты. Она отметила, что отсутствие завтраков приводит к перепадам настроения, голоду и чувству усталости, которые мешают похудению.