«Барселона» начала поиски нового главного тренера

Президент «Барселоны» Лапорта решил найти замену Хави на посту главного тренера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил найти замену Хави на посту главного тренера. Об этом пишет издание AS.

Лапорта остался недоволен словами Хави о том, что «Барселоне» будет сложно бороться за победу в чемпионате Испании в следующем сезоне из-за тяжелого финансового положения клуба. Сообщается, что спортивный директор каталонской команды Деку уже летал на переговоры с тренером португальского «Порту» Сержиу Консейсау.

В окружении Хави уверяют, что тренер шокирован последними событиями, в результате которых его увольнение считается практически решенным делом. Он намерен встретиться с Лапортой в ближайшее время, чтобы прояснить будущее.

25 апреля стало известно, что Хави передумал уходить из «Барселоны», хотя в конце января говорил о том, что покинет пост тренера после окончания сезона. Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2025 года.