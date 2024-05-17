«Барселона» начала поиски нового главного тренера
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил найти замену Хави на посту главного тренера. Об этом пишет издание AS.
Лапорта остался недоволен словами Хави о том, что «Барселоне» будет сложно бороться за победу в чемпионате Испании в следующем сезоне из-за тяжелого финансового положения клуба. Сообщается, что спортивный директор каталонской команды Деку уже летал на переговоры с тренером португальского «Порту» Сержиу Консейсау.
В окружении Хави уверяют, что тренер шокирован последними событиями, в результате которых его увольнение считается практически решенным делом. Он намерен встретиться с Лапортой в ближайшее время, чтобы прояснить будущее.
25 апреля стало известно, что Хави передумал уходить из «Барселоны», хотя в конце января говорил о том, что покинет пост тренера после окончания сезона. Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2025 года.