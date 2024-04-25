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15:25, 25 апреля 2024Спорт

Хави передумал уходить из «Барселоны»

Тренер Хави передумал уходить из «Барселоны»

Фото: Albert Gea / Reuters

Испанский тренер Хави передумал уходить из каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт специалиста, действующий до лета 2025 года, не будет аннулирован. Президент клуба Жоан Лапорта заявил, что встретился с Хави и выразил уверенность в отличных результатах команды.

28 января Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона. Он заявил, что обсудил это решение с правлением клуба, посчитав, что «Барселоне» нужна смена направления.

Бывший игрок команды Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

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      Анастасия Борисова
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