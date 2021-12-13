Американка отправилась в круиз и погибла при загадочных обстоятельствах

Американская туристка, которая отправилась в трехдневный круиз, погибла при загадочных обстоятельствах, упав за борт с балкона своей каюты. Об этом пишет CBS Los Angeles.

Происшествие произошло в субботу, 11 декабря. Около 3:30 утра пассажиров круизного лайнера Carnival Miracle, который следовал из терминала Лонг Бич (США) в порт Энанседа (Мексика), разбудили, чтобы сообщить о том, что одна из путешественниц упала за борт с балкона своей каюты.

Одна из пассажирок лайнера Даниэль Миранда (Daniel Miranda) рассказала изданию, что бригада береговой охраны сразу же начала поиски пропавшей женщины. Специально для этой операции были задействованы военно-морские силы Мексики, так как во время происшествие судно находилось в 35 милях (в 56 километрах) от побережья латинской страны.

«Команда спасателей тщательно исследовала все судно и продолжала искать в воде. У меня есть небольшое подозрение, что эта смерть была подстроена», — заявила Миранда.

Отмечается, что в воскресенье днем, 12 декабря, береговая охрана прекратила поиски женщины, заявив, что ждет дополнительной информации по данному делу.

Ранее в ноябре пилота Jetstar заподозрили в убийстве после загадочного исчезновения двух пожилых туристов в Австралии. Последний раз путешественников видели на северо-востоке штата Виктория — в этом же районе находилась машина сотрудника авиакомпании.