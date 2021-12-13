Фармаколог допустил «побочки» при лечении COVID-19 средством от алкоголизма

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что применение лекарства от алкоголизма в борьбе с COVID-19 может быть чревато побочными эффектами.

Ранее ученые Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы заявили, что препарат от алкоголизма дисульфирам показал эффективность против COVID-19. По данным наблюдений, у лечившихся этим препаратом пациентов риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже, а также ни один из них не умер от коронавирусной инфекции.

То, что препарат эффективен в борьбе с COVID-19, пока не больше, чем гипотеза, которая требует дальнейшего изучения и клинических испытаний, однако 34 процента — не очень высокий показатель, обычно для средства требуется 80 процентов или хотя бы 65-70, заметил клинический фармаколог.

«Могут быть побочные действия на попадание спирта в организм. Большинство препаратов, которыми мы обрабатываем руки, на основе спирта, соответственно, вдыхаются пары спирта. Такие вещества, как корвалол, валокордин, валерьянка спиртосодержащие. Можно ли применять? Скорее всего, нет, поэтому я пока настороженно отношусь к этому препарату», — рассказал Кондрахин, но положительно оценил подвижки в сфере лечения новой коронавирусной инфекции.

