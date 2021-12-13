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Голикова прокомментировала вероятность закрытия границ на Новый год

Вице-премьер России Голикова: границы не смогут полностью закрыться на Новый год

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что границы не смогут полностью закрыться на Новый год из-за выезда многих россиян за рубеж на праздники, а также из-за высоких трансграничных перетоков. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости», — прокомментировала Голикова вероятность закрытия границ, выступая в Госдуме.

Ранее в декабре стало известно, что российское правительство подготовило план противодействия распространению омикрон-штамма коронавируса на территории страны. Кроме того, в ближайшее время отечественные специалисты оценят эффективность российских вакцин против нового штамма.

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Мария Гейн
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