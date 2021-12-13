Голикова прокомментировала вероятность закрытия границ на Новый год
Вице-премьер России Голикова: границы не смогут полностью закрыться на Новый год
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что границы не смогут полностью закрыться на Новый год из-за выезда многих россиян за рубеж на праздники, а также из-за высоких трансграничных перетоков. Об этом сообщает ТАСС.
«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости», — прокомментировала Голикова вероятность закрытия границ, выступая в Госдуме.
Ранее в декабре стало известно, что российское правительство подготовило план противодействия распространению омикрон-штамма коронавируса на территории страны. Кроме того, в ближайшее время отечественные специалисты оценят эффективность российских вакцин против нового штамма.