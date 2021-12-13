В минимальных ценах на лекарства обнаружили проблему

Антикартельные меры Федеральной антимонопольной службы (ФАС), принимавшиеся в 2015-2017 годах, вызвали проблемы в госзакупках лекарств, обнаружили аналитики Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) Высшей школы экономики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2017 году Минздрав подготовил приказ, который требовал определения начальной цены закупок как «минимальной из минимальных». Специалисты ИГМУ изучили последствия решения для поставок лекарств госпитального сегмента, акцент они сделали на анализе «сорванных» закупок — то есть таких, где участников не было либо же все заявки были отозваны или не прошли по формальным критериям, — по итогам которых контракт на поставку медикаментов не был заключен. Мониторинг охватывал период с начала 2019-го по ноябрь 2021 года.

В результате выяснилось, что на рынке сложился специфический механизм адаптации к минимизации цен — поставщики стали массового игнорировать или срывать закупки, что позволяло «сдвигать» рынок (при отсутствии закупки по объявленной минимальной цене она автоматически повышается).

В итоге в 2021 году было сорвано почти 11 процентов госзакупок лекарств примерно на 60 миллиардов рублей, годом ранее — также около 11 процентов, почти на 80 миллиардов. При этом еще 65,5 процента закупок в 2021 и 63,5 процента годом ранее не состоялись, потому что на электронный аукцион пришел лишь один участник. Таким образом, лекарства госпитального сегмента сейчас закупаются только в результате одной из четырех процедур. Что касается препаратов из списка «Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», то в 2020 году от четырех до 11 регионов по ряду позиций вообще не смогли провести ни одной госзакупки. Заказчики вынуждены объявлять их неоднократно — до шести раз подряд. Из-за повторения пустых процедур создается занятость для всех участников сделки: зарплаты за участие в них получают как отделы закупок госзаказчиков, так и представители поставщиков. Задержки же поставок, которые могут длиться до полутора лет, заставляют власти извиняться перед пациентами.

ИГМУ отдельно изучил 100 самых крупных закупок лекарств за этот и прошлый годы. Обнаружилось, что 97 из них не состоялось (речь идет о сумме в 102 миллиарда рублей), причем в основном из-за прихода на аукцион лишь одного участника, в 5 процентах случаев закупка сорвалась. На оставшиеся три закупки пришлось лишь 1,4 процента всех выделенных средств. Заместитель главы ИГМУ Константин Головщинский пояснил, что эксперты давно говорят о необходимости «индивидуализации» ценового регулирования в отраслевых закупках. Введения гибкого ценового регулирования удалось добиться в строительной индустрии, но в фармзакупках такого не происходит, притом что на государственный сегмент приходится треть всего рынка.

В начале декабря сообщалось, что из-за снижения спроса на лекарства со стороны потребителей, вызванного ограничительными мерами из-за коронавируса, в России заметно сократилось число аптек. Работу прекратили около двух тысяч торговых точек, речь идет о периоде с июня по сентябрь 2021 года. Притом в стране наиболее часто закрывались объекты малого и среднего бизнеса.