Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава Евросовета встретился белорусской делегацией во главе с Тихановской

Глава Евросовета Мишель в преддверии саммита «Восточного партнерства» принял Тихановскую
Светлана Тихановская и Шарль Мишель

Светлана Тихановская и Шарль Мишель. Фото: @eucopresident

Глава Евросовета Шарль Мишель в преддверии саммита «Восточного парнтерства» встретился с белорусской делегацией во главе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщила его пресс-служа, передает РИА Новости.

Отмечается, что Мишель принял оппозицию республики перед заседанием 15 декабря, на котором официальный Минск будет отсутствовать.

Материалы по теме:
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
9 августа
«Молодежь нацелена в Европу» Белорусы вслед за украинцами стремятся в ЕС. Как Россия может их удержать?
«Молодежь нацелена в Европу»Белорусы вслед за украинцами стремятся в ЕС. Как Россия может их удержать?
25 октября

«Пятнадцатого декабря кресло Белоруссии будет пустовать. Но я надеюсь, что на следующем саммите это место займет демократически избранный белорусский представитель», — заявил глава Евросовета.

Мишель подчеркнул, что продолжает поддерживать борьбу за честные выборы, соблющение прав человека и свободу Белоруссии. Он добавил, что на поддержку гражданского общества и независимых СМИ республики было выделено дополнительно 15 миллионов евро.

Ранее Тихановская в ходе «Саммита за демократию» упрекнула западные страны в отсутствии серьезного давления на Минск. Она пожаловалась на слабую поддержку белорусской оппозиции из-за рубежа и отметила, что в большинстве случаев помощь других стран ограничивается выражением обеспокоенности без «серьезных последствий» для властей Белоруссии.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Россиянам назвали способ развернуться через сплошную полосу без штрафа
В Госдуме заявили о большом интересе к законопроекту о QR-кодах
В Швейцарии предсказали доминирующую позицию омикрон-штамму
Названы три способа использования Украины американцами
Глава Евросовета встретился белорусской делегацией во главе с Тихановской
В России объяснили доработку законопроекта о QR-кодах
Военные заявили о невозможности США перехватить российские ядерные ракеты
Известное лекарство снизило риск смерти от COVID-19
Раскрыты подробности жестокого избиения сына звезды «Ликвидации» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter