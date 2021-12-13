Глава Евросовета встретился белорусской делегацией во главе с Тихановской

Глава Евросовета Шарль Мишель в преддверии саммита «Восточного парнтерства» встретился с белорусской делегацией во главе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщила его пресс-служа, передает РИА Новости.

Отмечается, что Мишель принял оппозицию республики перед заседанием 15 декабря, на котором официальный Минск будет отсутствовать.

«Пятнадцатого декабря кресло Белоруссии будет пустовать. Но я надеюсь, что на следующем саммите это место займет демократически избранный белорусский представитель», — заявил глава Евросовета.

Мишель подчеркнул, что продолжает поддерживать борьбу за честные выборы, соблющение прав человека и свободу Белоруссии. Он добавил, что на поддержку гражданского общества и независимых СМИ республики было выделено дополнительно 15 миллионов евро.

Ранее Тихановская в ходе «Саммита за демократию» упрекнула западные страны в отсутствии серьезного давления на Минск. Она пожаловалась на слабую поддержку белорусской оппозиции из-за рубежа и отметила, что в большинстве случаев помощь других стран ограничивается выражением обеспокоенности без «серьезных последствий» для властей Белоруссии.

