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В МИД России объяснили нагнетание ситуации вокруг Украины

Замглавы МИД РФ Рябков: США пытаются укрепить свое влияние, нагнетая обстановку на Украине
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям» объяснил нагнетание ситуации вокруг Украины. По его словам, США таким образом пытаются укрепить свое влияние и позиции, чтобы в будущем доминировать в этом регионе мира, а происходящее в стране — это геополитический проект Вашингтона.

Дипломат напомнил, что Москва открыто заявила о «красных линиях», которые никому не позволит переступать, и конкретно сформулировала требования о правовых гарантиях безопасности. Министерство иностранных дел получило четкие указания от президента РФ Владимира Путина о том, чтобы плотно заниматься этим вопросом и предложить конкретизированные идеи, которые будут направлены на рассмотрение американцам.

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Рябков добавил, что формирование совместных «красных линий» России с Соединенными Штатами невозможно, поскольку две страны имеют разный подход к международным делам и приоритеты внешней политики. Он указал, что была поставлена одна такая линия о недопустимости ядерной войны, Москва и Вашингтон заявили, что осознают общую ответственность, и это существенный позитивный фактор в «тревожную эпоху».

«А что касается геополитических красных линий, то нет — мы здесь соперники, мы оппоненты, и мы даже не будем пытаться предлагать американцам сделать что-то подобное. Мы будем требовать непересечения наших собственных красных линий, которые мы определяем, исходя из наших национальных интересов», — заключил замглавы МИД.

Ранее Рябков оценил последствия расширения НАТО на восток. По его словам, они будут тяжелыми, и эта ситуация является одной из самых серьезных проблем в евроатлантическом регионе на сегодняшний день. Он напомнил, что НАТО высказывается за право каждого государства самостоятельно определять, в какие союзы ему вступать и как обеспечивать свою безопасность. Дипломат подчеркнул, что свобода объединений не может быть абсолютной и заканчивается там, где она посягает на свободу другого.

Марина Совина
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