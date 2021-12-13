Россияне заявили об отсутствии сбережений

Почти половина россиян (43 процента) заявила об отсутствии сбережений, показали результаты опроса сервиса SuperJob, пишет РБК.

Согласно данным исследования, 13 процентов опрошенных в случае потери дохода смогли бы прожить на своих накоплениях меньше месяца; 18 процентов — от одного до двух месяцев; 11 процентов — от трех месяцев до полугода; 8 процентов — от полугода до года; 7 процентов — больше года.

Респондентов поделили на три группы по уровню дохода: до 50 тысяч рублей, от 50 до 70 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей. В основном опрошенные (51 процент) сообщали об отсутствии сбережений при доходе менее 50 тысяч рублей.

В ноябре сообщалось, что сбережения россиян в валюте по итогам октября превысили уровень, который был до начала пандемии, и достигли 95,2 миллиарда долларов. Валютные сбережения россиян в октябре увеличились на 1,1 процента и достигли максимального уровня с января 2020 года, когда граждане хранили на банковских счетах 96,1 миллиарда долларов.