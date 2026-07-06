В России заявили о лишающем ВСУ «глаз и рук» ударе возмездия

Военный эксперт Кнутов: Удар возмездия снижает потенциал ВСУ в применении дронов

Российский удар возмездия по военным объектам лишил Вооруженные силы Украины (ВСУ) «глаз и рук». Так о массированной атаке на украинские регионы высказался военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с изданием «Взгляд».

«Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими дронами, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ "глаз и рук"», — заявил Кнутов.

По его словам, вывод из строя военных предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в активном применении беспилотников на фронте и уменьшит число атак на отдаленные от границы российские регионы.

Комментируя поражение научно-производственной базы — завода «Квант», который отвечал за производство деталей для навигации и ведения огня, Кнутов отметил, что атака предотвратила очередной удар ВСУ по гражданским объектам России.

В ночь на 6 июля армия России нанесла удар возмездия по территории Украины. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. В Минобороны России сообщили, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

