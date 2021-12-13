Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Сокурова

Точной информации по поводу встречи президента России Владимира Путина с кинорежиссером Александром Сокуровым пока нет, но разговор будет организован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Со временем, наверняка, будет организована. Пока ничего конкретного нет», — ответил официальный представитель Кремля.

Ранее Сокуров выразил готовность встретиться и поговорить с Путиным «за чашкой чая», в спокойной обстановке, чтобы узнать мнение российского президента по некоторым вопросам. Сокуров также призвал не раздувать истерию вокруг его речи на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое прошло 9 декабря.

9 декабря Сокуров вступил в полемику с Путиным на заседании СПЧ. Режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.