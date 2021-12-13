Появилось видео разгромного поражения «Спартака» от «Сочи»

В сети появилось видео разгромного поражения московского «Спартака» от «Сочи» с счетом 0:3 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ролик опубликован на YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча состоялась на стадионе «Фишт». Красно-белые проиграли на выезде с крупным счетом (0:3). Сочи укрепил свое положение в турнирной таблице. Команда ушла на перерыв в чемпионате России на третьем месте.

Голами в составе сочинцев отметились уругвайский хавбек Кристиан Нобоа, болгарский полузащитник Ивелин Попов, а также россиянин Артур Юсупов. С 66-й минуты «Сочи» играет в меньшинстве из-за удаления Нобоа.

Спартак уходит на перерыв, будучи на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.