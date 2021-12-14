В Совфеде назвали причину резкого скачка цен на газ на европейской бирже

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал причину резкого скачка цен на газ на европейской бирже ICE. По его мнению, виной всему высказывание министра иностранных дел Германии, сопредседателя партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналены Бербок. Ранее она сообщила, что российский газопровод «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить. В беседе с «Лентой.ру» Джабаров заявил, что такие заявления дорого стоят.

14 декабря стоимость тысячи кубометров газа на европейской бирже ICE поднялась выше 1400 долларов впервые с начала октября, свидетельствуют данные площадки.

В 10:06 мск цены взлетели до 1462 долларов (плюс 5,95 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), позже скорректировались до 1443 долларов. Абсолютный рекорд стоимости газовых фьючерсов на европейской бирже был установлен 6 октября 2021 года, когда за тысячу кубометров давали более 1900 долларов.

Такие заявления стоят много денег

Заявление министра иностранных дел Германии, сопредседателя партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналены Бербок от 13 декабря о том, что газопровод «Северный поток-2» пока не может быть запущен, поскольку немецкий регулятор приостановил его сертификацию из-за «несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства», послужило толчком к резкому скачку цен на бирже, считает Джабаров.

«Конечно, она политик неопытный и пока не понимает, что подобные заявления стоят очень много денег. Я думаю, что более опытные партнеры ей объяснят это», — заявил первый зампред профильного комитета Совфеда и добавил, ссылаясь на высказывание нового канцлера Австрии Карла Нехаммера, поддержавшего «Северный поток-2»: «Австрийцы, я думаю, не случайно сегодня сделали заявление. Это сделано для того, чтобы снизить ажиотаж на рынке газа».

По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано более четверти купленного и закачанного газа. С начала декабря отбор из европейских хранилищ превысил среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов.