Спасение планеты превратили в игру с призами

В болгарской Софии решили сократить вредные выбросы парниковых газов необычным способом. В городе запустили мобильное приложение Sofia Coin, которое превращает спасение планеты в игру с призами, пишет портал TheMayor.EU.

Сервис отслеживает перемещение пользователей на экологически чистых видах транспорта и запоминает наиболее частые маршруты, чтобы помочь властям организовать в этих местах необходимую инфраструктуру — оборудовать велодорожки или расширить тротуар.

В приложении горожане должны отмечать, какое расстояние они преодолели и каким образом — пешком, на велосипеде, электросамокате или общественном транспорте. Данные об общей дистанции передвижения и сокращенных выбросах углекислого газа отразятся в личном кабинете. Накопленные баллы можно будет обменять на подарки — от велосипедной экипировки до билетов на концерты.

Власти испанского Сантандера решили пересадить жителей на экологически чистый транспорт другим способом. Муниципальная администрация предложила горожанам по 350 евро на покупку электровелосипедов. Претендовать на грант могут лица старше 18 лет, которые к моменту запуска программы официально прожили в Сантандере не менее шести месяцев.