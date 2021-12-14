Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Спасение планеты превратили в игру с призами

В Софии запустили приложение, где можно выиграть призы за сокращение выбросов

Фото: Dimitar Kazakov / Unsplash

В болгарской Софии решили сократить вредные выбросы парниковых газов необычным способом. В городе запустили мобильное приложение Sofia Coin, которое превращает спасение планеты в игру с призами, пишет портал TheMayor.EU.

Сервис отслеживает перемещение пользователей на экологически чистых видах транспорта и запоминает наиболее частые маршруты, чтобы помочь властям организовать в этих местах необходимую инфраструктуру — оборудовать велодорожки или расширить тротуар.

В приложении горожане должны отмечать, какое расстояние они преодолели и каким образом — пешком, на велосипеде, электросамокате или общественном транспорте. Данные об общей дистанции передвижения и сокращенных выбросах углекислого газа отразятся в личном кабинете. Накопленные баллы можно будет обменять на подарки — от велосипедной экипировки до билетов на концерты.

Материалы по теме:
«Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата» Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде
«Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата»Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде
30 ноября
Зеленый шпиль. Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
Зеленый шпиль.Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
6 декабря

Власти испанского Сантандера решили пересадить жителей на экологически чистый транспорт другим способом. Муниципальная администрация предложила горожанам по 350 евро на покупку электровелосипедов. Претендовать на грант могут лица старше 18 лет, которые к моменту запуска программы официально прожили в Сантандере не менее шести месяцев.

Анна Аверьянова
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Названа альтернатива рынку Европы для российского газа
Пушкина оценила решение ЕСПЧ о компенсации россиянке за отрубленные мужем руки
Доктор Мясников предупредил о связи синяков на теле с опасной болезнью
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Майоры полиции за взятки потакали нарушению миграционного законодательства
Раскрыта цена жакета Голиковой на совещании правительства
Голикова дала поручения по изменениям в закон о сертификатах вакцинации
Всем рынкам предсказали крах в случае войны с Украиной
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
Названы снизившие вред планете города России
Молодые семьи резко принялись тратить деньги
В WhatsApp появится новая функция
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter