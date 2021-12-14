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Названы снизившие вред планете города России

Вице-премьер Виктория Абрамченко: Магнитогорск снизил объем выбросов на 25 процентов
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала города, которые снизили выбросы в атмосферу сильнее других участников проекта «Чистый воздух». Среди лидеров оказались Новокузнецк, Челябинск и Магнитогорск, сообщает «РИА Новости».

Абрамченко уточнила, что совокупный объем выбросов по городам проекта снижен более чем на пять процентов, при этом целью на 2021 год было снижение на четыре процента. Новокузнецку удалось снизить выбросы на 25 процентов благодаря модернизации «ЕВРАЗА». «В Челябинске существенный вклад (более 20 процентов) в снижение выбросов дала рекультивация городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14 процентов», — отчиталась Абрамченко.

При этом в таких города, как Магнитогорск, Братск, Красноярск и Омск, выбросы снизились меньше, чем на один процент. Норильск не показал положительной динамики в уменьшении наносимого планете вреда. При этом крупные загрязнители, работающие в этих городах, обещали завершить экологическую модернизацию до 2024 года.

В рамках проекта «Чистый воздух» политика снижения уровня выбросов углекислого газа в атмосферу проводится в 12 городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. С 2022 года в России начнут приниматься меры по достижению страной углеродной нейтральности к 2060 году. Согласно плану соционально-экономического развития, снижение выбросов должно стать дополнительным толчком для обновления экономики.

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Александра Мирошникова
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