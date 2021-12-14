Аналитики заявили о влиянии российско-украинского кризиса на мировую экономику

Российско-украинский кризис может стать триггером для замедления экономического роста в 2022 году. О его влиянии заявили эксперты из агенства Bloomberg.

По словам аналитиков, в 2022 году мировая экономика будет развиваться, но есть и риски. Так, конфликт между Россией и Украиной грозит повышением цен на газ. Также на экономическом росте может негативно отразиться новый штамм COVID-19 омикрон. Если он окажется более смертоносным, то мировые лидеры будут вынуждены ввести ограничения, и это приведет к спаду роста экономики на 4,2 процента.

Одним из рисков на будущий год является высокая инфляция. Так, в начале 2021 года в США прогнозировалось инфляция в 2 процента, но сейчас она составляет почти 7 процентов. Изменение климата может вызвать погодные аномалии — как следствие, удорожание продуктов. Это ускорит общую инфляцию.

Ранее аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co сообщили, что 2022 год ознаменуется концом пандемии и полным восстановлением мировой экономики. В прогнозе банка на следующий год говорится о «сильном циклическом восстановлении, возвращении глобальной мобильности и освобождении отложенного спроса со стороны потребителей».