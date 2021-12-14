Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Аналитики заявили о влиянии российско-украинского кризиса на мировую экономику

Bloomberg: штамм омикрон и российско-украинский конфликт отразятся на мировой экономике

Фото: Pixabay

Российско-украинский кризис может стать триггером для замедления экономического роста в 2022 году. О его влиянии заявили эксперты из агенства Bloomberg.

Материалы по теме:
Нерабочая сила Коронавирус ударил по российской экономике. Почему ее восстановление зависит от гастарбайтеров?
Нерабочая силаКоронавирус ударил по российской экономике. Почему ее восстановление зависит от гастарбайтеров?
25 февраля
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря

По словам аналитиков, в 2022 году мировая экономика будет развиваться, но есть и риски. Так, конфликт между Россией и Украиной грозит повышением цен на газ. Также на экономическом росте может негативно отразиться новый штамм COVID-19 омикрон. Если он окажется более смертоносным, то мировые лидеры будут вынуждены ввести ограничения, и это приведет к спаду роста экономики на 4,2 процента.

Одним из рисков на будущий год является высокая инфляция. Так, в начале 2021 года в США прогнозировалось инфляция в 2 процента, но сейчас она составляет почти 7 процентов. Изменение климата может вызвать погодные аномалии — как следствие, удорожание продуктов. Это ускорит общую инфляцию.

Ранее аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co сообщили, что 2022 год ознаменуется концом пандемии и полным восстановлением мировой экономики. В прогнозе банка на следующий год говорится о «сильном циклическом восстановлении, возвращении глобальной мобильности и освобождении отложенного спроса со стороны потребителей».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Депутату Рашкину запретили выходить из дома по ночам и охотиться
Гражданам США порекомендовали отказаться от поездок в Россию из-за COVID-19
Анализ российской внешней политики доверят искусственному интеллекту
США и Финляндия обеспокоились действиями России
Глава «Нафтогаза» оценил запасы газа на Украине
Калифорния оказалась под угрозой дефицита бекона из-за любви к животным
Россиян возмутила инсталляция с голубиным пометом
Российские специалисты прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом
В Пентагоне прокомментировали отказ продавать Украине зенитные ракеты
Ресторанам и барам в Норвегии запретили продавать алкоголь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter