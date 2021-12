Диетологи рассказали о накоплении опасного жира из-за вредных утренних привычек

Американские диетологи рассказали о вредных и неправильных утренних привычках, которые ведут к накоплению висцерального жира, считающегося самым опасным для здоровья. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Диетолог Кейла Гирген советует по утрам избегать сладкого. По ее словам, после завтрака без сахара справляться с аппетитом в течение дня будет проще. По той же причине в завтраке должно быть побольше клетчатки, утверждает диетолог Джинан Банна. Это связано с тем, что без клетчатки невозможно долго оставаться сытым.

Избыток кофе тоже не идет на пользу. «Хотя кому-то порция кофе или чая дает заряд энергии по утрам, из-за избыточного количества этих напитков может подскочить уровень кортизола, гормона стресса, — предупреждает диетолог Виктория Кольянезе. — А слишком высокий уровень кортизола, сохраняющийся в течение долгого времени, сигнализирует организму, что нужно запасать висцеральный жир».

Диетолог Габриэлла Макферсон считает, что завтрак без овощей — это большая ошибка. Она предлагает добавлять шпинат или кейл в смузи, а грибы, помидоры, перец и лук — в яичницы и омлеты. Еще одна проблема — завтрак, в котором много углеводов, но мало белка. «Даже умеренное количество углеводов без белка повышает уровень сахара в крови, а это может вести к прибавлению веса, особенно, в области живота», — объясняет диетолог Лорен Харрис-Пинкус.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Эми Гудсон назвала сладкие газированные напитки одной из причин образования опасного для здоровья висцерального жира на животе.